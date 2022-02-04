Снимала порно с собственными детьми: на Николаевщине арестовали женщину

Жительница Николаевской области снимала порнографию с собственными детьми.

По данным полиции, женщина сбывала фотографии и видео в интернет за деньги.

Уточняется, что информация об этом поступила из иностранных источников в Киевскую городскую прокуратуру.

Уточняется, что 30-летняя женщина распространяла в сети материалы порнографического характера с участием двух детей в возрасте 9 и 11 лет.

Преступнице помогала несовершеннолетняя подруга, которая тоже является жительница Николаевской области.

Они придумывали сценарии для видео и заставляли детей сниматься в таких роликах. Материалы они распространяли в сети за финансовое вознаграждение.

Преступнице и ее 17-летней сообщнице сообщили о подозрении в изготовлении, распространении, сбыте детской порнографии и в принуждении малолетних к участию в создании детского порно.

Злоумышленнице грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.