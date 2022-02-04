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Знімала порно з власними дітьми: на Миколаївщині заарештували жінку

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Знімала порно з власними дітьми: на Миколаївщині заарештували жінку

Жителька Миколаївської області знімала порнографію з власними дітьми.

За даними поліції, жінка збувала фотографії та відео в інтернеті за гроші.

Уточнюється, що інформація про це надійшла із іноземних джерел до Київської міської прокуратури.

Уточнюється, що 30-річна жінка поширювала у мережі матеріали порнографічного характеру за участю двох дітей віком 9 та 11 років.

Злочинниці допомагала неповнолітня подруга, яка також є мешканкою Миколаївської області.

Вони вигадували сценарії для відео та змушували дітей зніматися у таких роликах. Матеріали вони поширювали у мережі за фінансову винагороду.

Злочинниці та її 17-річній спільниці повідомили про підозру у виготовленні, розповсюдженні, збуті дитячої порнографії та примусі малолітніх до участі у створенні дитячого порно.

Зловмисниці загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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