В Киеве перед судом предстанет водитель, сбивший мужчину на тротуаре. Автокатастрофа произошла в Деснянском районе осенью 2021 года.

По данным Полиции Киева, пьяный водитель легковушки Kia наехал на 71-летнего мужчину, который направлялся тротуаром возле подъезда дома, расположенного на улице Оноре де Бальзака.

В результате ДТП прохожий получил травмы средней степени тяжести. Жителя Киева госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ребер.

– Транспортное средство правонарушителя после наезда на пешехода остановилось возле бойлерной. 39-летний мужчина управлял транспортным средством в состоянии опьянения, — сообщил начальник отдела раскрытия преступлений в сфере транспорта следственного отдела Деснянского управления полиции Руслан Якуша.

Водителю легковушки сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено, сообщили в полиции. Материалы уголовного производства по обвинительному акту направили в районный суд Киева для рассмотрения дела.

Водителя могут посадить за решетку на три года и лишить права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.