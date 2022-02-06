У Києві перед судом постане водій, який збив чоловіка на тротуарі. Автокатастрофа сталася у Деснянському районі восени 2021 року.

За даними Поліції Києва, п’яний водій легковика Kia наїхав на 71-річного чоловіка, який прямував тротуаром біля під’їзду будинку, розташованого на вулиці Оноре де Бальзака.

Унаслідок ДТП перехожий дістав травми середнього ступеня тяжкості. Жителя Києва госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою та переломом ребер.

– Транспортний засіб правопорушника після наїзду на пішохода зупинився біля бойлерної. 39-річний чоловік керував транспортним засобом у стані сп’яніння, – повідомив начальник відділу розкриття злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Деснянського управління поліції Руслан Якуша.

Водію легковика повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено, повідомили у поліції. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до районного суду Києва для розгляду справи.

Водія можуть посадити за ґрати на три роки та позбавити права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.