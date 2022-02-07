В Харькове суд признал виновным 37-летнего мужчину по делу о развращении 10-летней дочери и создании детской порнографии. Его приговорили к восьми годам тюремного заключения.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в полицию обратилась мать девочки. Она узнала, что ее бывший муж развращал их общую дочь.

По словам женщины, неизвестная девушка отправила ей видео, где отец совершал развратные действия с девочкой. В прокуратуре подчеркнули, что своими действиями он поставил под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка.

Правоохранители смогли доказать, что в начале 2021 года этот же мужчина встретился с 16-летней девушкой. Во время интимного общения он фотографировал несовершеннолетнюю, таким образом создавая детское порно.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156, ч. 1 и 3 ст. 301-1 (Развращение малолетней дочери, изготовление и хранение детской порнографии) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник признался в содеянном во время суда. Мужчине вынесли обвинительный приговор – восемь лет лишения свободы. Документ еще не вступил в законную силу, поэтому правонарушитель еще может подать апелляцию для обжалования.

Фото: Харьковская областная прокуратура