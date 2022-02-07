У Харкові суд визнав винним 37-річного чоловіка у справі про розбещення 10-річної доньки та створенні дитячої порнографії. Його засудили на вісім років тюремного ув’язнення.

За даними Харківської обласної прокуратури, до поліції звернулася матір дівчинки. Вона дізналася, що її колишній чоловік розбещував їхню спільну доньку.

За словами жінки, невідома дівчина надіслала їй відео, де батько здійснював розпусні дії з дівчинкою. У прокуратурі наголосили, що своїми діями він поставив під загрозу нормальний психологічний та соціальний розвиток дитини.

Правоохоронці змогли довести, що на початку 2021 року цей же чоловік зустрівся з 16-річною дівчиною. Під час інтимного спілкування з нею він фотографував неповнолітню, у такий спосіб створюючи дитяче порно.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156, ч. 1 та 3 ст. 301-1 (Розбещення малолітньої доньки, виготовлення та зберігання дитячої порнографії) Кримінального кодексу України.

Зловмисник зізнався у скоєному під час суду. Чоловіку винесли обвинувальний вирок – вісім років позбавлення волі. Документ ще не набрав законної сили, тому правопорушник ще може подати апеляцію для оскарження.

Фото: Харківська обласна прокуратура