В Киевской области 27-летний мужчина пережил поражение током от проводов высокого напряжения. Ночью он решил залезть на вагон-цистерну, чтобы сделать селфи.

Инцидент произошел на перегоне Тарасовка-Боярка. Чтобы спасти пострадавшего, полицию и скорую помощь вызвали работники железной дороги.

Хотел сделать селфи: в Боярке 27-летнего мужчину ударило током на цистерне поезда / 3 фотографии

В одну из столичных больниц мужчину доставили с ожогами тела. Пришел ли он в сознание и как объяснил свой поступок, не сообщается.

В полиции призывают не прибегать к подобным действиям для демонстрации смелости или ярких фотографий.

Смерть на железной дороге

В конце августа в поселке Песковка в Киевской области от удара тока погиб 13-летний подросток. Он также забрался на вагон грузового поезда.

В полиции выяснили, что в тот день семиклассник гулял около железнодорожной станции Тетерев.

Увидев грузовой поезд, он решил взобраться на один из его вагонов. От полученных травм он погиб до приезда медиков.