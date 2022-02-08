Хотел сделать селфи: в Боярке 27-летнего мужчину ударило током на цистерне поезда

В Киевской области 27-летний мужчина пережил поражение током от проводов высокого напряжения. Ночью он решил залезть на вагон-цистерну, чтобы сделать селфи.
Инцидент произошел на перегоне Тарасовка-Боярка. Чтобы спасти пострадавшего, полицию и скорую помощь вызвали работники железной дороги.
В одну из столичных больниц мужчину доставили с ожогами тела. Пришел ли он в сознание и как объяснил свой поступок, не сообщается.
В полиции призывают не прибегать к подобным действиям для демонстрации смелости или ярких фотографий.
Смерть на железной дороге
В конце августа в поселке Песковка в Киевской области от удара тока погиб 13-летний подросток. Он также забрался на вагон грузового поезда.
В полиции выяснили, что в тот день семиклассник гулял около железнодорожной станции Тетерев.
Увидев грузовой поезд, он решил взобраться на один из его вагонов. От полученных травм он погиб до приезда медиков.