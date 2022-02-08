Хотів зробити селфі: у Боярці 27-річного чоловіка вдарило струмом на цистерні поїзда

На Київщині 27-річний чоловік пережив ураження струмом від дротів високої напруги. Серед ночі він вирішив залізти на вагон-цистерну, аби зробити селфі.
Інцидент стався на перегоні Тарасівка-Боярка. Аби врятувати постраждалого, поліцію та швидку допомогу викликали працівники залізниці.
До однієї зі столичних лікарень чоловіка доправили із опіками тіла. Чи прийшов він до тями і як пояснив свій вчинок, не повідомляється.
У поліції закликають не вдаватися до подібних дій заради демонстрації сміливості чи яскравих фотографій.
Смерть на залізниці
Наприкінці серпня в селищі Пісківка на Київщині внаслідок удару струму загинув 13-річний підліток. Він також заліз на вагон вантажного поїзда.
У поліції з’ясували, що семикласник гуляв поблизу залізничної станції Тетерів.
Побачивши вантажний поїзд, він вирішив вилізти на один із його вагонів. Від отриманих травм хлопчик загинув до приїзду медиків.