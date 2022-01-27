Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно служебной халатности руководства Национальной гвардии из-за смертельной стрельбы в Днепре – на территории Южного машиностроительного завода.

Как сообщили в пресс-службе ДБР, речь идет о ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода).

Как отметил директор ГБР Алексей Сухачев, Бюро сейчас не только устанавливает обстоятельства стрельбы в Днепре, но и проведет детальное расследование условий, из-за которых преступление стало возможным.

По информации ГБР, должностные лица Главного управления Нацгвардии “небрежно относились к военной службе” во время организации охраны важных объектов и обеспечения несения на них службы военнослужащими. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, государственных объектах и органах госвласти.

Санкция ч. 3 ст. 425 УКУ предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до семи лет.

Как известно, ночью 27 января в Днепре 20-летний солдат-срочник Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ из автомата Калашникова. После этого он скрылся с места происшествия с оружием и патронами.

Стрельба в Днепре произошла в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода.

В результате стрельбы пять человек погибли (среди них один гражданский), а еще пятеро получили ранения.

Артемия Рябчука задержали через шесть часов в Подгородном Днепропетровской области.

По факту стрельбы в Днепре ГБР открыло уголовное производство: дело расследуют как умышленное убийство (по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

А министр внутренних дел Денис Монастырский заверил, что МВД примет кадровые решения после изучения обстоятельств, вызвавших стрельбу в Днепре.