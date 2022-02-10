Стрелковое оружие, предназначенное для стрельбы пулями и другими видами патронов, является одним из самых массовых среди всех видов современного вооружения.

Когда и кто ее может использовать рядом с вами, неизвестно никому. Поэтому не лишним будет знать, как вести себя на случай его применения.

Именно поэтому Факты ICTV собрали перечень рекомендаций, что делать во время обстрела стрелковым оружием.

Если обстрел застал вас в помещении или на улице

Прежде всего, во время стрельбы лучше всего укрыться в защищенном помещении (например, в ванной комнате или даже в самой ванне).

Если это невозможно, стоит лечь и прикрыться предметами, которые смогут защитить вас от осколков и пуль.

Если стрельба началась, когда вы находитесь вне помещения, следует упасть на землю и прикрыть голову руками.

Лучшей защитой в таком случае станет:

любой выступ (даже тротуар),

углубление в земле,

канава,

бетонная мусорная урна,

ступеньки крыльца.

Не пытайтесь спрятаться за автомобилями или киосками, потому что в них стреляют чаще всего.

Как правильно прятаться

Стоит помнить, что где бы вы ни находились, тело должно быть в максимально безопасном положении.

Что нужно сделать:

сгруппироваться (лечь в позу эмбриона),

развернуться ногами в сторону стрельбы,

прикрыть голову руками,

ждать, пока стрельба не утихнет, а выстрелов не будет хотя бы в течение пяти минут.

Если жилье находится в зоне регулярных вооруженных столкновений

Следует укрепить окна (например, клейкой пленкой). Благодаря этому осколки стекла не будут разлетаться по всему помещению.

Также желательно закрыть окна, например, мешками с песком или массивной мебелью.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики