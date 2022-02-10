Стрілецька зброя, що призначена для стрільби кулями та іншими видами набоїв, є однією з наймасовіших серед усіх видів сучасного озброєння.

Коли й хто її може використати поруч із вами, невідомо нікому. Тому не зайвим буде знати, як поводитись у разі її застосування.

Саме тому Факти ICTV зібрали перелік рекомендацій, що робити під час обстрілу стрілецькою зброєю.

Якщо обстріл захопив вас у приміщенні чи на вулиці

Передусім під час стрілянини найкраще сховатися в захищеному приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні).

Якщо це неможливо, варто лягти та прикритись предметами, що можуть захистити від уламків та куль.

Якщо стрільба почалась, коли ви перебуваєте поза приміщенням, потрібно впасти на землю та закрити голову руками.

Найкращим захистом у такому разі стане:

будь-який виступ (навіть тротуар),

заглиблення в землі,

канава,

бетонна сміттєва урна,

сходинки ґанку.

Не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками, бо в них стріляють найчастіше.

Як правильно ховатись

Варто пам’ятати – хоч би де ви перебували, тіло має бути в максимально безпечному положенні.

Що потрібно зробити:

згрупуватися (лягти в позу ембріона),

розвернутися ногами в бік стрільби,

прикрити голову руками,

чекати, доки стрілянина вщухне, а пострілів не буде бодай протягом п’яти хвилин.

Якщо житло перебуває в зоні регулярних збройних зіткнень

Слід укріпити вікна (наприклад, клейкою плівкою). Завдяки цьому уламки скла не розлітатимуться по всьому приміщенню.

Також бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики