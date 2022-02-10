Ударил трубой со спины: на Херсонщине сосед убил бабушку с инвалидностью и забрал ее пенсию

В Херсонской области задержан мужчина, который жестоко расправился над пожилой женщиной, которая передвигалась на инвалидной коляске. Он похитил у бабушки пенсию, чтобы закрыть старые долги.

Инцидент произошел 9 февраля в одном из сел Генического района. Первой тело женщины с разбитой головой нашла ее знакомая, которая утром решила навестить ее в гости.

Когда в дом пенсионерки приехали правоохранители, вокруг ее тела было обнаружено несколько пятен крови.

Соседка подтвердила, что ее погибшая подруга проживала одна. Она уже много лет имела заболевание ног и передвигалась на коляске, с которой периодически падала, когда пересаживалась на стул.

Однако в тот же день судмедэксперт установил, что женщина погибла от перелома затылочной кости после удара металлическим предметом. Таким образом, версия смерти в результате неосторожного падения пенсионерки исключалась.

Уже в ходе первоочередных следственных действий полицейские установили главного подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый сосед погибшей.

Допрос подозреваемого

Во время общения со следователями мужчина отрицал свою причастность к убийству пожилой соседки, однако впоследствии стал путаться в показах и признался в содеянном.

Горе-сосед лишил женщину жизни с помощью старой металлической трубы, которую потом выбросил в местный пруд.

Сегодня, 9 февраля 2022 года, я совершил преступление. Взял в сарае трубу, пошел через огород к соседке, тете Алле. Двери были не заперты, я открыл и вошел, она сидела спиной. Я ударил ее трубой по голове, она упала. Я пошел в комнату, там на тумбочке лежал черный кошелек, я оттуда достал деньги. Когда я выходил, она лежала. Потом я пошел к пруду, выбросил трубу и вернулся домой. Пришел мой товарищ (я ему был должен денег), я ему вернул 3 тыс. гривен и мы поехали в город. Вину осознаю и раскаиваюсь. Не хотел убивать.

Уголовное производство открыто по двум статьям — ч.2 ст.115 (Умышленное убийство по корыстным мотивам) и ч.4 ст.187 (Разбой с сочетанием причинения тяжких телесных повреждений) УК Украины.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. За совершенное ему может грозить пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование по делу продолжается.