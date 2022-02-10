Вдарив трубою зі спини: на Херсонщині сусід вбив бабусю з інвалідністю і забрав її пенсію

У Херсонській області затримали чоловіка, який жорстоко розправився над літньою жінкою, яка пересувалася на інвалідному візку. Він викрав у бабусі пенсію, аби закрити старі борги.

Інцидент стався 9 лютого в одному із сіл Генічеського району. Першою тіло жінки з понівеченою головою знайшла її знайома, яка вранці вирішила навідатися до неї у гості.

Коли до будинку пенсіонерки приїхали правоохоронці, навколо її тіла було виявлено декілька плям крові.

Сусідка підтвердила, що її загибла подруга проживала одна. Вона вже багато років мала захворювання ніг та пересувалась на візку, з якого періодично падала, коли пересідала на стілець.

Однак того ж дня судмедексперт встановив: жінка загинула від перелому потиличної кістки після удару металевим предметом. Таким чином, версія смерті внаслідок необережного падіння пенсіонерки виключалася.

Вже під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили головного підозрюваного. Ним виявився 31-річний раніше судимий сусід загиблої.

Допит підозрюваного

Під час спілкування зі слідчими чоловік заперечував свою причетність до вбивства літньої сусідки, однак згодом почав плутатися у показах і зізнався у скоєному.

Горе-сусід позбавив жінку життя за допомогою старої металевої труби, яку потім викинув у місцевий ставок.

Сьогодні, 9 лютого 2022 року, я вчинив злочин. Взяв у сараї трубу, пішов через город до сусідки, тітки Алли. Двері були не зачинені, я відчинив і увійшов, вона сиділа спиною. Я вдарив її трубою по голові, вона впала. Я пішов у кімнату, там на тумбочці лежав чорний гаманець, я звідти дістав гроші. Коли я виходив, вона лежала. Потім я пішов до ставка, викинув трубу і повернувся додому. Прийшов мій товариш (я йому був винен грошей), я йому повернув 3 тис. гривень і ми поїхали до міста. Провину усвідомлюю і каюсь. Не хотів убивати.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями – ч.2 ст.115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч.4 ст.187 (Розбій із поєднанням нанесення тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Найближчим часом чоловіку оберуть запобіжний захід. За скоєне йому може загрожувати довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.