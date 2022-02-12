В Киевской области задержали сутенершу, организовавшую секс-бизнес по предоставлению интимных услуг. Девушке всего 25 лет.

На кадрах видео заметно, что силовики ворвались в съемную квартиру и застали внутри одну из подчиненных подозреваемой вместе с клиентом. Она призналась, что сама родом из Киева и родилась в 2002 году. На вопрос, что она здесь делает, она ответила, что приехала в гости.

Расследованием занимается полиция Буча. Уже установлено, что молодая сутенерша самостоятельно координировала все выезды девушек, а также снимала квартиру, где они “принимали” своих клиентов.

Мужчин, которых могло бы заинтересовать такое предложение, девушка искала в соцсетях. Стоимость одного часа для клиентов она оценивала от 2,5 тыс. гривен.

Силовики “открывали” дверь молотом: под Киевом задержали 25-летнюю сутенершу / 2 фотографии

— Доходы от подпольного бизнеса сутенерша забирала наличными или получала на банковскую карту, — говорится в сообщении.

Были проведены уже три санкционированных обыска: вещественных доказательств полицейские собрали достаточно, чтобы открыть уголовное производство по ч.2 ст.303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Девушке уже сообщили о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы от четырех до семи лет.