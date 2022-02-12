У Київській області затримали сутенерку, яка організувала секс-бізнес з надання інтимних послуг. Дівчині лише 25 років.

На кадрах відео помітно, що силовики увірвалися до зйомної квартири і застали всередині одну із підлеглих підозрюваної разом із клієнтом. Вона зізналася, що сама родом із Києва і народилася у 2002 році. На запитання, що вона тут робить, дівчина відповіла, що приїхала в гості.

Розслідуванням займається поліція міста Буча. Вже встановлено, що молода сутенерка самостійно координувала усі виїзди дівчат, а також винаймала квартиру, де вони “приймали” своїх клієнтів.

Чоловіків, яких могла б зацікавити така пропозиція, дівчина шукала в соцмережах. Вартість однієї години для клієнтів вона оцінювала від 2,5 тис. гривень.

Силовики “відчиняли” двері молотом: під Києвом затримали 25-річну сутенерку / 2 фотографии

– Доходи від підпільного бізнесу сутенерка забирала готівкою або отримувала на банківську карту, – йдеться у повідомленні.

Наразі було проведено вже три санкціоновані обшуки: речових доказів поліцейські зібрали достатньо, аби відкрити кримінальне провадження за ч.2 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України.

Дівчині уже повідомили про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до семи років.