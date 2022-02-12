В селе Горенка, что под Киевом, двое мужчин силой и со стрельбой завладели чужим автомобилем BMW, вытолкав владельца из салона. Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Событие произошло 10 февраля около 20:00.

В тот вечер к автомобилю BMW, стоявшему на обочине, подошли двое мужчин.

Один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух, после чего сел в автомобиль Skoda Fabia. В это время другой мужчина вытолкал водителя BMW из салона, отобрал ключи, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

На поиски злоумышленников выехали наряды полиции города Бучи.

Впоследствии правоохранителям удалось установить личности похитителей — это 48-летний и 28-летний отец и сын, жители Киева. В ходе обыска полицейские изъяли патроны и другие вещественные доказательства. Удалось установить, что никаких разрешений на оружие стрелок не имел.

К тому же отец уже имел проблемы с законом за совершение аналогичных преступлений. Так, 12 января 2022 года мужчина вместе с 41-летним сообщником в столице напали на местного жителя и угнали автомобиль. Их задержали в порядке ст. 208 УПК, однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Теперь мужчина решился на совершение нового преступления, но уже с сыном.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Мужчинам грозит до 20 лет.

Фото: Андрей Небитов