В Киевской области задержана 33-летняя женщина, которая в драке с соседями серьезно ранила несовершеннолетнего парня.

Инцидент произошел в городе Вишневое поздно вечером 11 февраля. Полицию вызвали медики, госпитализировавшие раненого 17-летнего парня. Уже известно, что у него проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости.

Защищала честь мужа: под Киевом 33-летняя женщина порезала ножом несовершеннолетнего / 4 фотографии

Что произошло

По данным следствия, в тот вечер 39-летняя женщина возвращалась домой вместе со своим сыном и дочерью. Во дворе дома, где жила семья, их встретили соседи – супружеская пара.

33-летний мужчина сделал матери двоих детей грубое замечание из-за якобы постоянного шума в ее квартире. 17-летний сын вступился за мать, и между ним и соседом завязалась потасовка.

Защищая своего мужа, 33-летняя жена соседа достала из сумки нож и нанесла несколько ударов ножом несовершеннолетнему.

Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. В квартире задержанной женщины уже провели обыск, в ходе которого изъяли вещественные доказательства.

Если суд докажет вину горе-соседки, ей грозит от пяти до восьми лет за решеткой. Следствие по делу продолжается.