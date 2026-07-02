Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно предоставить ракеты к системам Patriot уже в июле.

Украина срочно просит ракеты для Patriot

Как сообщили в Минобороны, речь идет о передаче ракет в обмен на будущие поставки, которые уже законтрактованы для Украины.

— Перехват баллистических ракет остается ключевым вызовом из-за нехватки ракет к системам Patriot, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что для усиления противобаллистической защиты страны в апреле впервые был заключен рекордный контракт на поставку сотен ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии.

Сейчас смотрят

Ожидается, что эти ракеты начнут поступать в течение следующих лет.

Впервые был сделан шаг к закупке около сотни ракет для Patriot на сумму $1 млрд за счет кредита Европейского Союза.

Также в этом году Украина впервые начала получать ракеты со складов дружественных государств.

— Однако этого недостаточно — Украине критически необходимы дополнительные ракеты к системам Patriot. Они находятся на складах партнеров. И именно от быстрых решений, масштабирования механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба, — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации на фронте и проблем в российской экономике Владимир Путин будет усиливать удары по Украине, прежде всего с применением баллистических ракет.

Также он сообщил, что Украина не получила 200 ракет, оплату за которые согласилась осуществить Норвегия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.