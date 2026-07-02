В течение 48 часов, 1 и 2 июля, украинские дроны поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях Украины.

О результатах работы Сил беспилотных систем ВСУ сообщил Роберт Мадяр Бровди.

Украинские дроны поразили 12 электроподстанций на ВОТ

По словам Бровди, в течение 48 часов дроны Сил беспилотных систем поразили ряд энергетических объектов на временно оккупированных территориях.

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Под удар СБС ВСУ попали:

ПС 35 кВ Озерненская, нп Карьерное, АР Крым — 9 батальон Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;

ПС 110 кВ Родниковое, нп Аркадиевка, АР Крым — 9 батальон Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;

ПС 110/35 кВ Выпасное, нп Выпасное, АР Крым — группировка СБС Феникс ГПСУ;

ПС 220 кВ Донузлав, нп Крыловка, АР Крым — 427 ОБр СБС Рарог;

ПС 110 кВ Карьерное, нп Карьерное, АР Крым — 9 батальон Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;

ПС 110 кВ Митяево, нп Митяево, АР Крым — 9 батальон Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;

ПС 220 кВ Феодосийская, нп Феодосия, АР Крым — 1 ОЦ СБС;

Старобешевская ТЭС, нп Новый Свет, Донецкая область — 2 батальон Wormbusters 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;

ПС 110 кВ на СЭС Охотниково, нп Карьерное, АР Крым — 1 ОЦ СБС;

ПС 110 кВ, нп Широкое, АР Крым — 1 ОЦ СБС;

ПС 330 кВ Западно-Крымская, нп Карьерное, АР Крым — группировка СБС Феникс ГПСУ и 412 ОБр СБС Nemesis;

электроподстанция в нп Тимоново, Луганская область — 20 ОБр СБС К-2.

Кроме того, ударом 412 ОБр СБС Nemesis был поражен склад горюче-смазочных материалов в Мелитополе Запорожской области.

Также дроны 20 ОБр СБС К-2 поразили газораспределительную станцию в населенном пункте Айдар Луганской области.

— Ніч яка місячна, зоряна, ясная… Москва ляже, — написал Мадяр.

Напомним, ночью 28 июня прогремели взрывы на Сакской ТЭЦ во временно оккупированном Крыму. В течение часа там прозвучали 16 взрывов со вспышками, наблюдалось задымление.

В результате атаки Сакская ТЭЦ вспыхнула, возгорание наблюдалось возле резервуаров с топливом.

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