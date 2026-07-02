Мадяр заявил о поражении 12 электроподстанций в Крыму и на ВОТ за двое суток
- В течение 1–2 июля украинские дроны поразили 12 электроподстанций на временно оккупированных территориях.
- По словам командующего СБС ВСУ Роберта Бровди, под удары попали энергетические объекты в Крыму, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
В течение 48 часов, 1 и 2 июля, украинские дроны поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях Украины.
О результатах работы Сил беспилотных систем ВСУ сообщил Роберт Мадяр Бровди.
Украинские дроны поразили 12 электроподстанций на ВОТ
По словам Бровди, в течение 48 часов дроны Сил беспилотных систем поразили ряд энергетических объектов на временно оккупированных территориях.
Под удар СБС ВСУ попали:
- ПС 35 кВ Озерненская, нп Карьерное, АР Крым — 9 батальон Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;
- ПС 110 кВ Родниковое, нп Аркадиевка, АР Крым — 9 батальон Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;
- ПС 110/35 кВ Выпасное, нп Выпасное, АР Крым — группировка СБС Феникс ГПСУ;
- ПС 220 кВ Донузлав, нп Крыловка, АР Крым — 427 ОБр СБС Рарог;
- ПС 110 кВ Карьерное, нп Карьерное, АР Крым — 9 батальон Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;
- ПС 110 кВ Митяево, нп Митяево, АР Крым — 9 батальон Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;
- ПС 220 кВ Феодосийская, нп Феодосия, АР Крым — 1 ОЦ СБС;
- Старобешевская ТЭС, нп Новый Свет, Донецкая область — 2 батальон Wormbusters 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;
- ПС 110 кВ на СЭС Охотниково, нп Карьерное, АР Крым — 1 ОЦ СБС;
- ПС 110 кВ, нп Широкое, АР Крым — 1 ОЦ СБС;
- ПС 330 кВ Западно-Крымская, нп Карьерное, АР Крым — группировка СБС Феникс ГПСУ и 412 ОБр СБС Nemesis;
- электроподстанция в нп Тимоново, Луганская область — 20 ОБр СБС К-2.
Кроме того, ударом 412 ОБр СБС Nemesis был поражен склад горюче-смазочных материалов в Мелитополе Запорожской области.
Также дроны 20 ОБр СБС К-2 поразили газораспределительную станцию в населенном пункте Айдар Луганской области.
— Ніч яка місячна, зоряна, ясная… Москва ляже, — написал Мадяр.
Напомним, ночью 28 июня прогремели взрывы на Сакской ТЭЦ во временно оккупированном Крыму. В течение часа там прозвучали 16 взрывов со вспышками, наблюдалось задымление.
В результате атаки Сакская ТЭЦ вспыхнула, возгорание наблюдалось возле резервуаров с топливом.