Зеленский ожидает от саммита НАТО решений по ПВО и производству Patriot
- Владимир Зеленский заявил, что одним из ключевых результатов саммита НАТО должно стать усиление ПВО.
- Украина продолжает переговоры с США о получении лицензий на производство систем Patriot.
Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из ключевых результатов саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, должен стать вопрос противовоздушной обороны, если Альянс по-прежнему остается важным для своих союзников.
Об этом глава государства сообщил в четверг, 2 июля.
Вопрос ПВО должен стать ключевым на саммите НАТО
— Сейчас, в ближайшие дни, состоится саммит НАТО, другие форматы, именно это должно стать одним из ключевых результатов — ПВО. Если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников. Европа должна иметь собственную достаточную способность защищаться от всех типов угроз, в том числе и этой — от российской баллистики, — сказал глава государства.
Зеленский отметил, что уже длительное время продолжаются переговоры с американской администрацией о получении лицензий на производство систем Patriot.
Президент поблагодарил все страны, которые в рамках программы PURL помогают закупать ракеты для Patriot.
Однако он подчеркнул, что для обеспечения надежной защиты жизни украинцев необходимо собственное производство.
— Европейское производство здесь, у нас, в Украине, или совместно с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это необходимо. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа для защиты жизней, — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который на следующей неделе состоится в столице Турции Анкаре.
Министр обороны Михаил Федоров обратился к 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно предоставить ракеты для систем Patriot уже в июле.
По состоянию на вечер четверга известно о 25 погибших и 100 раненых в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 2 июля.
По словам главы КГВА Тимура Ткаченко, жертв может быть больше.