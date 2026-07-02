Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из ключевых результатов саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, должен стать вопрос противовоздушной обороны, если Альянс по-прежнему остается важным для своих союзников.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 2 июля.

Вопрос ПВО должен стать ключевым на саммите НАТО

— Сейчас, в ближайшие дни, состоится саммит НАТО, другие форматы, именно это должно стать одним из ключевых результатов — ПВО. Если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников. Европа должна иметь собственную достаточную способность защищаться от всех типов угроз, в том числе и этой — от российской баллистики, — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что уже длительное время продолжаются переговоры с американской администрацией о получении лицензий на производство систем Patriot.

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Президент поблагодарил все страны, которые в рамках программы PURL помогают закупать ракеты для Patriot.

Однако он подчеркнул, что для обеспечения надежной защиты жизни украинцев необходимо собственное производство.

— Европейское производство здесь, у нас, в Украине, или совместно с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это необходимо. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа для защиты жизней, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который на следующей неделе состоится в столице Турции Анкаре.

Министр обороны Михаил Федоров обратился к 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно предоставить ракеты для систем Patriot уже в июле.

По состоянию на вечер четверга известно о 25 погибших и 100 раненых в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 2 июля.

По словам главы КГВА Тимура Ткаченко, жертв может быть больше.

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