Норвегия была готова профинансировать закупку 200 ракет для Украины, однако ни одна из них до сих пор не поступила.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, находясь на месте российского удара в Дарницком районе Киева.

Норвегия была готова оплатить 200 ракет для Украины

Глава государства подчеркнул, что Украине необходим соответствующий пакет защиты.

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— Нам нужны эти ракеты. Мы максимально давим, договариваемся. Есть страны, с которыми мы договорились, которым ещё бы отдали деньги. Там, где работала PURL, отдельно без PURL. Например, с Норвегией не буду говорить куда — была готовность оплатить 200 ракет, и все эти 200 ракет, ни одна из них не пришла, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, если бы международные партнеры своевременно передавали Украине вооружение, которое обещали, удалось бы спасти больше жизней.

— Если бы партнеры вовремя давали то, что они пообещали, мы сегодня могли бы сохранить больше людей. Это большая проблема, связанная с нашими партнерами. С одной стороны, есть большая поддержка, мы им благодарны. Но, с другой стороны, нам нужно, чтобы они просто делали то, о чем договорились, что подписано или обещано, — отметил президент.

Он отметил, что в настоящее время Украина фиксирует замедление поставок вооружения и продолжит работать с партнерами над получением средств противодействия баллистическим ракетам.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет усиливать удары по Украине, прежде всего с применением баллистических ракет, из-за проблем на фронте и в экономике РФ.

Президент подчеркнул, что Украина в настоящее время не располагает достаточным количеством ракет для перехвата российской баллистики.

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