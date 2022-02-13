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Под Донецком в кафе произошла стрельба: есть погибшие и раненые

Юля Захарченко редактор ленты
Под Донецком в кафе произошла стрельба: есть погибшие и раненые

В Донецкой области произошла стрельба на территории местного кафе. Неизвестные начали стрелять из оружия в заведении общественного питания.

По данным Национальной полиции, в селе Гранитное двое людей погибли в результате стрельбы. Еще один человек – в больнице, а двоих граждан госпитализировали в медицинское учреждение с ранениями.

В полицию поступило сообщение, что в результате конфликта между посетителями неизвестные мужчины начали стрелять в кафе. Двух человек задержали правоохранители.

Полицейские изъяли у двух мужчин вещественные доказательства, среди которых есть оружие. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

Прокуратура возбудила уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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