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Під Донецьком у кафе сталася стрілянина: є загиблі та поранені

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Донецьком у кафе сталася стрілянина: є загиблі та поранені

У Донецькій області сталася стрілянина на території місцевого кафе. Невідомі почали стріляти зі зброї у закладі громадського харчування.

За даними Національної поліції, у селі Гранітне дві людини загинули внаслідок стрільби. Ще одна людина – у лікарні, а двох громадян госпіталізували до медичного закладу з пораненнями.

До поліції надійшло повідомлення, що внаслідок конфлікту між відвідувачами невідомі чоловіки почали стріляти у кафе. Двох людей затримали правоохоронці.

Поліцейські вилучили у двох чоловіків речові докази, серед яких є зброя. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та причини події.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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