Во вторник, 14 февраля, в городе Яремче Ивано-Франковской области, около 19.00 в полицию поступило сообщение от врача-стоматолога о том, что в помещение кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. После совершенного злоумышленник сразу скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что от полученных ран пострадавший скончался.

В настоящее время в области проводится специальная операция по поиску подозреваемого в совершении преступления.

Как пишут местные СМИ, Галицкий корреспондент и КУРС, погибшим является Игорь Дутко, криминальный авторитет по имени Сухой.

По данным издания КУРС, на Игоря Дутко ранее уже совершали нападение. Так, 26 августа 2017 года произошла перестрелка – тогда мужчина получил проникающее огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого купола диафрагмы, селезенки, поджелудочной железы и желудка.