У вівторок, 14 лютого, у місті Яремче, що в Івано-Франківській області, близько 19.00 до поліції надійшло повідомлення від лікаря-стоматолога про те, що у приміщення кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Після скоєного зловмисник одразу втік.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Повідомляється, що від отриманих ран постраждалий помер.

Наразі в області проводиться спеціальна операція з пошуку підозрюваного у скоєнні злочину.

Як пишуть місцеві ЗМІ, Галицький кореспондент та КУРС, загиблим є Ігор Дутка, кримінальний авторитет на ім’я Сухий.

За даними видання КУРС, на Ігоря Дутку раніше вже скоювали напад. Так, 26 серпня 2017 року сталася перестрілка – тоді чоловік отримав проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки з пошкодженням лівого купола діафрагми, селезінки, підшлункової залози та шлунка.