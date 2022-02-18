Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Инцидент произошел утром 16 февраля, когда представители миссии патрулировали неподконтрольную украинскому правительству территорию вблизи населенного пункта Шимшиновка, что в 27 км к юго-западу от Луганска.

К сотрудникам СММ ОБСЕ подошел боевик, который не имел при себе оружия, и попросил их покинуть полигон, заявив, что там не разрешается находиться во время учений с боевой стрельбой.

— Он также сказал, что такое пребывание на территории должно быть согласовано с лицами, которым принадлежит фактический контроль, — говорится в отчете.

После представитель незаконных вооруженных формирований угрожал забрать патрульные автомобили, если миссия попытается посетить полигон без предварительного согласования.

Представителям СММ пришлось покинуть этот район.

В СММ ОБСЕ напоминают о безусловности своей свободы передвижения и своем праве осуществлять мониторинг в пределах, определенных в мандате миссии.

В январе сообщалось, что на Донбассе оккупанты неоднократно глушили беспилотники миссии ОБСЕ.