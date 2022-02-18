Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

На Донбасе боевик угрожал наблюдателям ОБСЕ забрать у них автомобили

Марта Бондаренко редактор ленты
обсє

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Инцидент произошел утром 16 февраля, когда представители миссии патрулировали неподконтрольную украинскому правительству территорию вблизи населенного пункта Шимшиновка, что в 27 км к юго-западу от Луганска.

К сотрудникам СММ ОБСЕ подошел боевик, который не имел при себе оружия, и попросил их покинуть полигон, заявив, что там не разрешается находиться во время учений с боевой стрельбой.

— Он также сказал, что такое пребывание на территории должно быть согласовано с лицами, которым принадлежит фактический контроль, — говорится в отчете.

После представитель незаконных вооруженных формирований угрожал забрать патрульные автомобили, если миссия попытается посетить полигон без предварительного согласования.

Представителям СММ пришлось покинуть этот район.

В СММ ОБСЕ напоминают о безусловности своей свободы передвижения и своем праве осуществлять мониторинг в пределах, определенных в мандате миссии.

В январе сообщалось, что на Донбассе оккупанты неоднократно глушили беспилотники миссии ОБСЕ.

Читайте
ОБСЕ третий раз в истории применила механизм раннего предупреждения конфликтов – Кулеба

Источник: ОБСЕ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка