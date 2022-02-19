Вимагав сексу та пенсії: у Тульчині зґвалтували бабусю, тепер вона на інвалідному візку

У Вінницькій області заарештували 42-річного чоловіка, який у збочений спосіб зґвалтував самотню літню жінку, після чого забрав її пенсію. Після того, що сталося, бабуся пересувається на інвалідному візку.

Жахливий інцидент стався у Тульчині. Того дня 74-річна жінка випадково забула зачинити двері на замок і лягла відпочивати. Саме тоді на порозі з’явився незнайомець, який зайшов до її будинку, наче до себе додому.

– Якийсь напав, зґвалтував її, чи що, побив. Покалічив, кажуть що пальці переламав, на руках гіпс, – розповів журналістам сусід постраждалої.

42-річний незнайомець буквально накинувся на стареньку, штовхнув її на підлогу і почав наносити удари.

Що розповіла постраждала

Журналістам Надзвичайних новин 74-річна Олена Петрівна зізналася, що перелякалася некликаному гостеві, однак покликати на допомогу не встигла.

Закінчивши серію ударів чоловік почав домагатися пенсіонерку, після чого ґвалтував її цілу годину.

Дивлюся: хтось заходить. Ви хто? А він: “А чоловік де? Де ваш чоловік? Де ваш чоловік? Де ваш чоловік?” І якась така заплутана вимова. Я кажу: в мене нема його вже давно. Виходь, кажу, забирайся, звідки прийшов, швидко. А він: бе-ме, бе-ме. І до мене, і кидає мене в хату.

Я говорю: ну що ж ти хочеш? А він: сексу, сексу. Боже мій, з ким? Я ж стара бабця, що ж ти робиш… Він мене ґвалтував. Він мене на подушках тягав, душив, лице закривав, закривав рот. Він мені вставні зуби вибив, потом ледве їх з найшли.

Коли мерзотник задовольнив свої збочені бажання, Олена Петрівна боялася єдиного – зараз він її вб’є. Натомість незнайомець продовжив розмову і почав вимагати грошей.

Без жодних вагань пенсіонерка віддала йому останні три тисячі гривень, після чого ґвалтівник забрав ключі від її будинку і втік.

Що кажуть у прокуратурі

42-річного чоловіка “по гарячих слідам” затримали просто на автобусній зупинці. Куди планував їхати, поліцейським він не розповів.

З’ясувалося, що за пенсію своєї жертви чоловік встиг придбати собі лише упаковку цигарок. Незадовго після затримання суд обрав йому запобідний захід, і щонайменше два місяці ґвалтівник проведе в СІЗО.

– Наше клопотання задоволене в повному обсязі. До вказаної особи застосовано запобіжний захід терміном на 60 діб. У вказаному кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, – прокоментували у прокуратурі.

За даними слідчих, 42-річний чоловік вже неодноразово перебував у місцях позбавлення волі. Скільки років за ґратами йому може загрожувати тепер, стане відомо згодом.

Тим часом Олена Петрівна після жорстокого нападу пересувається на інвалідному візку, у неї численні рани та забої.

Єдине, що заспокоює жінку – її кривдник уже за ґратами і найближчим часом більше нікому не зможе заподіяти шкоди.