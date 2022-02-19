Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сутки зафиксировали 870 случаев нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины. Об этом идет речь в отчете миссии от 18 февраля.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов.

В предыдущий отчетный период количество нарушений режима “тишины” было меньше. Так, в Донецкой области днем ранее было зафиксировано 189 нарушений режима прекращения огня, а в Луганской области — 402 нарушения режима прекращения огня.

В Станице Луганской из-за обстрелов был поврежден детский сад.

Что касается районов Станицы Луганской, Золотого и Петровского, то 212 нарушений режима прекращения огня (в том числе 177 взрывов) было зафиксировано в районе Станицы Луганской и 32 взрыва Золотого.

Фото: ОБСЕ