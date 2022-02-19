Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували 870 випадків порушення режиму припинення вогню на Сході України. Про це йдеться у звіті місії від 18 лютого.

Так, на Донеччині СММ зафіксувала 222 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 135 вибухів. У Луганській області місія зафіксувала 648 порушень режиму припинення вогню, зокрема 519 вибухів.

У попередній звітний період кількість порушень режиму “тиші” була меншою. Так, на Донеччині днем раніше було зафіксовано 189 порушень режиму припинення вогню, а на Луганщині – 402 порушення режиму припинення вогню.

У Станиці Луганській через обстріл було пошкоджено дитячий садок.

Щодо районів Станиці Луганської, Золотого та Петровського, то 212 порушень режиму припинення вогню (у тому числі 177 вибухів) було зафіксовано в районі Станиці Луганської та 32 вибухи Золотого.

Фото: ОБСЄ