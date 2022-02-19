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ОБСЄ за добу зафіксувала майже 900 порушень режиму припинення вогню

Марта Бондаренко редакторка стрічки
місія обсє

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували 870 випадків порушення режиму припинення вогню на Сході України. Про це йдеться у звіті місії від 18 лютого.

Так, на Донеччині СММ зафіксувала 222 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 135 вибухів. У Луганській області місія зафіксувала 648 порушень режиму припинення вогню, зокрема 519 вибухів.

У попередній звітний період кількість порушень режиму “тиші” була меншою. Так, на Донеччині днем раніше було зафіксовано 189 порушень режиму припинення вогню, а на Луганщині – 402 порушення режиму припинення вогню.

У Станиці Луганській через обстріл було пошкоджено дитячий садок.

Щодо районів Станиці Луганської, Золотого та Петровського, то 212 порушень режиму припинення вогню (у тому числі 177 вибухів) було зафіксовано в районі Станиці Луганської та 32 вибухи Золотого.

Фото: ОБСЄ

Джерело: ОБСЄ

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