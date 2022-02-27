У Києві диверсійна ворожа група відкрила вогонь по родині з трьома дітьми, батьки та одна дитина загинули.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник київського міського голови Володимир Бондаренко.

Загиблою дівчинкою виявилася учениця четвертого класу столичної школи № 24.

– Її звали Поліна. Вона вчилась у 4-му класі школи № 24 Києва. Сьогодні зранку (26 лютого — Ред.) на Теліги її та батьків розстріляла російська ДРГ, — написав Володимир Бондаренко.

За його словами, школярка та її батьки загинули.

Сестра Поліни зараз госпіталізована до реанімації КМКЛ № 17, а братик – в Охматдиті.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів міста Охтирка російськими окупаційними військами загинули шестеро людей, понад 50 отримали поранення. В лікарні померла 7-річна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу дитячого садка.

Фото: Володимир Бондаренко