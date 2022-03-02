1 марта вражеские войска запустили две крылатые ракеты в центр Харькова – город, расположенный недалеко от границ Российской Федерации. Издание журналистских расследований Bellingcat проанализировало зафиксированные видеозаписи с места происшествия.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что агрессор запустил крылатую ракету 3М54-1 на Майдан Свободы в Харькове.

– Мы улучшили кадры с камер видеонаблюдения с момента попадания ракеты в культурно-административное здание в Харькове. По контурам и габаритам – это калибр 3М54-1. Очевидно, что таких ракет Украина не имеет, — убежден он.

Из-за обстрела в Харькове вражескими войсками погибли многие мирные жители. По меньшей мере семь человек погибли, еще 44 жителя города попали в больницы с ранениями.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это большой трагедией. Российский враг обстреливал жилые районы Харькова, где не было критической инфраструктуры или позиций Вооруженных сил Украины.

Агрессор совершал обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка и Павлополь под Харьковом. Весь мир призывает главу Кремля Путина опомниться и оставить в покое Украину.