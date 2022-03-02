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Факты / Украина

Враг испугался прямого контакта с ВСУ, поэтому перешел к обстрелам мирных городов – Резников

Юлия Соколова редактор ленты
Олексій Резніков

Российские войска испугались прямого контакта с Вооруженными силами Украины. Поэтому враг прибег к преступной тактике обстрелов мирных городов.

Об этом заявил в обращении к украинцам министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что уже седьмые сутки идет оборона Украины. По словам главы Минобороны, враг пытается удержать боеспособность своих подразделений.

– Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказы продолжать наступление. В России родственники пленных и погибших начинают выходить на акции протеста. Тотальное вранье российской пропаганды дает трещины. Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов, — подчеркнул Резников.

Министр, в частности, напомнил, что враг ночью обстрелял город Житомир. По словам Резникова, враг попытался отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил. Враг целился по казармам бригады, а также по близлежащим жилым домам.

Кроме того, от вражеских обстрелов страдают многие другие украинские города и села, в частности Харьков, Мариуполь и Херсон.

– Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго… Нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится, — отметил Резников.

Глава Минобороны добавил, что украинцы оказывают героическое сопротивление российским войскам и обязательно победят.

– Вчера у меня был долгий разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа, — сообщил Резников.

Министр также проинформировал об увеличении объема помощи, которую Украина получает от стран-партнеров. По словам Резникова, количество государств, оказывающих эту помощь, также увеличивается.

– В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Bayraktar (ударные беспилотники, – Ред.). Будет больше Stinger и Javelin (переносных зенитно-ракетных комплексов, – Ред.). Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира, – написал Резников.

В ночь на 2 марта вражеские войска совершили авиаудар по больнице в Житомире, в результате чего погибли четыре человека, включая детей. Также известно, что враг запустил ракету Калибр по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Пострадали жилые дома в частном секторе.

Значительные разрушения получил и поселок Бородянка Киевской области после обстрелов войсками РФ.

Кроме того, российские войска обстреливают Мариуполь, Харьков и другие украинские населенные пункты.

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Источник: Алексей Резников

Фото: УНИАН

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