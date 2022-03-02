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Факти / Надзвичайні події

Таких ракет в Україні немає: видання Bellingcat про обстріл Майдану Свободи у Харкові

Юля Захарченко редакторка стрічки
Обстріл Харківської ОДА

1 березня ворожі війська запустили дві крилаті ракети у центр Харкова – місто, яке розташоване неподалік від кордонів Російської Федерації. Видання журналістських розслідувань Bellingcat проаналізувало зафіксовані відеозаписи з місця події.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що агресор запустив крилату ракету 3М54-1 на Майдан Свободи у Харкові.

– Ми покращили кадри з камер відеоспостереження з моменту влучання ракети у культурно-адміністративну будівлю в Харкові. За контурами та габаритами – це калібр 3М54-1. Очевидно, що таких ракет Україна не має, – переконаний він.

Через обстріл у Харкові ворожими військами загинуло чимало мирних мешканців. Щонайменше семеро людей загинуло, ще 44 жителів міста потрапили до лікарень з пораненнями.

Президент України Володимир Зеленський назвав це великою трагедією. Російський ворог обстрілював житлові райони Харкова, де не було критичної інфраструктури або позицій Збройних сил України.

Агресор здійснював обстріли у районах Олексіївка, Салтівка та Павлополь під Харковом. Весь світ закликає очільника Кремля Путіна схаменутися та дати спокій Україні.

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Фото: ДСНС

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