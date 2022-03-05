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Факты / Украина

Среди соратников Путина начался раскол – СНБО

Анастасия Гевко редактор ленты
Среди соратников Путина начался раскол – СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что среди соратников президента Российской Федерации Владимира Путина начался раскол.

– Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что в окружении Путина начался раскол. Западные санкции против российской элиты, которая, как известно, составляет фундамент кремлевской власти, поколебали веру российских олигархов в своего идола, – говорится в сообщении, опубликованном на странице Центра в Facebook.

Как сообщается, в настоящее время уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии в отношении Украины. По данным центра, за неделю войны состояние российских миллиардеров сократилось почти на $40 млрд.

– Сегодня заявления сделали владелец Новатек Леонид Михельсон, основатель Русала Олег Дерипаска, владелец Лукойл Вагит Алекперов, глава Альфа Групп Михаил Фридман и его партнер Петр Авен, – говорится в сообщении.

Но тверже всего, как подчеркивается, высказался известный банкир Олег Тиньков: 

– Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну, – цитируют его в СНБО.

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