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Ворожі війська обстріляли Житомирський бронетанковий завод та Озерне: двоє поранених

Юля Захарченко редакторка стрічки
танк

Російсько-окупаційні війська завдали авіаудар по Житомирському бронетанковому заводу. Внаслідок обстрілу дві людини дістали поранення.

Про це розповів очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в ефірі телеканалу ICTV. За його словами, також під авіаналіт потрапило селище міського типу Озерне під Житомиром.

У Житомирській області російські агресори обстрілюють не лише військові об’єкти, а й знищують цивільну інфраструктуру.

– Знищено ліцей №25 прямим ударом ракети, який взагалі немає жодного відношення до військової сфери. Я казав і казатиму, що ми відновимо всі школи, які будуть знищені. Там навчатимуться військові, які дадуть гідну відсіч будь-якому агресору, – наголосив він.

Перед цим російські війська авіаударом знищили будівлю ліцею №25 у центрі Житомира. Навчальний заклад повністю зруйнований.

Вранці 24 лютого президент Російської Володимир Путін розпочав війну в Україні. Ворожі війська обстрілюють та знищують ключові об’єкти інфраструктури, агресори запускають ракети по житловим будинкам мирних мешканців.

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Фото: Pixabay

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