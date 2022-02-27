Протягом ночі 27 лютого російсько-окупаційні війська спричинили дві техногенні катастрофи в Україні – нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки під Васильковом та підірвали газопровід у Харкові.

У Держспецзв’язку оприлюднили інструкцію про те, що робити людям у разі аварій на хімічних об’єктах.

Перш за все, необхідно зачинити вікна та без нагальної потреби не відкривати їх. При відкритті – завішувати їх вологою або марлевою тканиною, періодично змінювати її.

Уникати тривалого перебування на повітрі.

Користуватися системою кондиціонування та очищення повітря. Поставити в приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.

Регулярно здійснювати вологе прибирання.

У разі, якщо відчуваєте запах диму, негайно надягати вологі маски, віконні та дверні отвори ізолювати вологою тканиною.

Збільшити споживання рідини до двох-трьох літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (киснево-білкові коктейлі). Виключити газовані напої.

Кілька разів на день приймати душ, а також промивати ніс та горло.

Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуватися з лікарем.

Та краще за все, – негайно виїхати з місця, близького до аварії. У разі неможливості – виконувати ці мінімальні поради.

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Джерело: Держспецзв’язку