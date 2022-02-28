Попадание вражеской ракетой и дальнейшее горение нефтебазы на Киевщине нанесло ущерб более чем на 800 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Он добавил, что Украина уже готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде.

— Агрессия – она во всем! Непрошенные гости, чтобы добиться своей захватнической цели, ракетно-артиллерийскими ударами по Украине вредят нашим экосистемам и природным ресурсам. По предварительным оценкам, беспрецедентный экологический ущерб от пожара на нефтебазе в с.Крячки Васильковской общины Киевской области составляет восемьсот десять миллиардов гривен, — написал Руслан Стрелец.

Министр заявил, что сейчас над точными расчетами работают специалисты министерства и Государственной экологической инспекции.

— Но я уверен, что сумма будет только увеличиваться. Мы добавляем ее в общую корзину ущерба, нанесенного оккупантами, — написал глава министерства.

Глава Минсреды успокоил украинцев, что сейчас экологическая ситуация контролируемая, а жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает.

На данный момент остаются неизвестными масштабы пожара, и перекинулся ли огонь на другие резервуары кроме того, куда попала ракета.

Напомним, в ночь на 27 февраля вражеские войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по нефтебазе на Васильковщине. Из-за интенсивных боев украинских воинов с российскими захватчиками, чрезвычайники не могут приступить к ликвидации пожара, что может привести к экологической катастрофе.