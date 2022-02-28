ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Пожар на нефтебазе под Киевом: ущерб нанесен более чем на 800 млрд гривен

Илья Нежигай редактор ленты
пожар в Василькове

Попадание вражеской ракетой и дальнейшее горение нефтебазы на Киевщине нанесло ущерб более чем на 800 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Он добавил, что Украина уже готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде.

— Агрессия – она во всем! Непрошенные гости, чтобы добиться своей захватнической цели, ракетно-артиллерийскими ударами по Украине вредят нашим экосистемам и природным ресурсам. По предварительным оценкам, беспрецедентный экологический ущерб от пожара на нефтебазе в с.Крячки Васильковской общины Киевской области составляет восемьсот десять миллиардов гривен, — написал Руслан Стрелец.

Министр заявил, что сейчас над точными расчетами работают специалисты министерства и Государственной экологической инспекции.

— Но я уверен, что сумма будет только увеличиваться. Мы добавляем ее в общую корзину ущерба, нанесенного оккупантами, — написал глава министерства.

Глава Минсреды успокоил украинцев, что сейчас экологическая ситуация контролируемая, а жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает.

На данный момент остаются неизвестными масштабы пожара, и перекинулся ли огонь на другие резервуары кроме того, куда попала ракета.

Напомним, в ночь на 27 февраля вражеские войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по нефтебазе на Васильковщине. Из-за интенсивных боев украинских воинов с российскими захватчиками, чрезвычайники не могут приступить к ликвидации пожара, что может привести к экологической катастрофе.

Читайте
Пожар нефтебазы: жители Василькова должны отъехать как минимум на 5 км

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка