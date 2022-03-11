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Факты / Происшествия

Оккупанты нанесли авиаудар по аэродрому Ивано-Франковска

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты нанесли авиаудар по аэродрому Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что система воздушной тревоги не сработала и потому произошли взрывы на местном аэродроме.

Об этом Марцинкив сказал в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что это уже второй удар по городу. А также обратился с просьбой не распространять в соцсетях видео обстрелы, ведь это помогает врагу.

— У меня просьба ко всем жителям Ивано-Франковска: пожалуйста, не распространяйте видео с взрывами. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. К сожалению, подобные удары произошли сегодня на Волыни. В настоящее время работают соответствующие службы. Будем выяснять, почему не сработала система оповещения, – отметил мэр города.

Руслан Марцинкив также обратился к жителям Крыховцев, Чукаловки, Опришевцев, микрорайону “городок” с просьбой не покидать дома и не ходить и не ездить по улицам.

— Пока держитесь дома ради вашей безопасности! Когда опасность пройдет – сообщу! — подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

В Минобороны РФ заявили, что нанесли удары и вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Сегодня около 6.10 в Новокодатском районе города Днепр произошло три авиаудара. Сообщается об одном погибшем.

В Луцке было слышно несколько взрывов в районе военного аэродрома. По предварительной информации, никто не пострадал.

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