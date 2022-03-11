Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що система повітряної тривоги не спрацювала і тому сталися вибухи на місцевому аеродромі.

Про це Марцінків сказав у своєму відеозверненні.

Він наголосив, що це вже другий удар по місту. А також звернувся із проханням не поширювати у соцмережах відео обстрілів, адже це допомагає ворогу.

– У мене прохання до усіх жителів Івано-Франківська: будь ласка, не поширюйте відео із вибухами. Будь ласка, зберігайте спокій. На жаль, такі удари відбулися сьогодні на Волині. Наразі працюють відповідні служби. Будемо виясняти, чому не спрацювала система оповіщення, – зазначив мер міста.

Руслан Марцінків також звернувся до жителів Крихівців, Чукалівки, Опришівців, мікрорайону “Городок” з проханням не залишати домівок та не ходити й не їздити вулицями.

– Поки що тримайтеся вдома задля вашої безпеки! Коли небезпека мине – повідомлю! – наголосив мер Івано-Франківська.

У Міноборони РФ заявили, що завдали удари та вивели з ладу військові аеродроми в Луцьку та Івано-Франківську.

Сьогодні близько 6.10 у Новокодатському районі міста Дніпро сталося три авіаудари. Загинула одна людина.

У Луцьку було чути кілька вибухів у районі військового аеродрому. За попередніми даними, жертв немає.