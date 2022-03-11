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Оккупанты обстреливают дома в Николаеве, есть первый раненый — глава ОВА

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Оккупанты обстреливают дома в Николаеве, есть первый раненый — глава ОВА

Российские оккупанты обстреливают жилые дома в Николаеве. В результате этого один мужчина получил ранения.

Об этом заявил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

В результате вражеского обстрела один мужчина получил осколочные ранения.

На Новобугской начался пожар в кофе из-за обстрела, также горит автомобиль на Мира. В два дома прилетели вражеские снаряды. Кроме того, один снаряд попал в котельню.

Оккупанты обстреливают дома в Николаеве, есть первый раненый — глава ОВА / 4 фотографии

— Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают свое перемещение. Написал с адресами, потому что стреляли беспорядочно, не целясь, — отметил Ким.

Также потом он отметил, что обошлось без жертв.

В эфире телемарафона Виталий Ким добавил, что было два залпа. Захватчики били по жилому микрорайону, где нет ни одной военной инфраструктуры. В результате чего около 10 домов попали под обстрелы.
В настоящее время работают коммунальные службы и бойцы ГСЧС, чтобы ликвидировать пожары и возобновить электроснабжение, теплоснабжение.

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