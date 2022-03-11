Російські окупанти обстрілюють житлові будинки у Миколаєві. В результаті цього один чоловік отримав поранення.

Про це заявив очільник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

В результаті ворожого обстрілу один чоловік отримав осколкові поранення.

На Новобузькій почалася пожежа в кафетерії через обстріл, також горить автомобіль на Мира. У два будинки прилетіли ворожі снаряди. Крім того, один снаряд влучив у котельню.

Окупанти обстрілюють будинки у Миколаєві, є перший поранений – голова ОВА / 4 фотографии

– Безладна стрілянина по цивільних об’єктах. Орки прикривають свій рух. Написав із адресами, бо стріляли безладно, не цілячись, – зазначив Кім.

Також потім він наголосив, що обійшлося без жертв.

В ефірі телемарафону Віталій Кім додав, що було два залпи. Загарбники били по житловому мікрорайону, де немає жодної військової інфраструктури. В результаті чого близько 10 будинків потрапили під обстріл.

Нині працюють комунальні служби та бійці ДСНС над тим, щоб ліквідувати пожежі та відновити електропостачання, теплопостачання.