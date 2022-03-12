В ночь с 11 на 12 марта российско-оккупационные войска обстреляли и совершили воздушные бомбардировки разных жилых кварталов Харькова и поселков в области.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, под завалами после обстрелов в ночь с 9 на 10 марта нашли тела пяти погибших людей: женщина (45-47 лет), женщина (35-37 лет), мужчина (до 40 лет), дети в возрасте 2 года и 12-14 лет.

11 марта продолжались поисковые работы и ликвидация последствий вражеской бомбардировки. Тогда авиабомба попала в двухэтажный дом, расположенный в поселке Слобожанское на улице Центральной.

Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации вспышек огня и разборки завалов разрушенных зданий. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

Спасатели проверили около 40 адресов, где находились изношенные и не разорванные взрывоопасные предметы. Всего привлекли 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 бойцов ГСЧС.