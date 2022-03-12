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Під завалами знайшли 5 загиблих: ситуація під Харковом після ворожих бомбардувань

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під завалами знайшли 5 загиблих: ситуація під Харковом після ворожих бомбардувань

У ніч з 11 на 12 березня російсько-окупаційні війська обстріляли та здійснили повітряні бомбардування різних житлових кварталів Харкова та селищ в області.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з-під завалів після обстрілів у ніч з 9 на 10 березня дістали тіла п’ятьох загиблих людей : жінка (45-47 років), жінка (35-37 років), чоловік (до 40 років), діти віком 2 роки та 12-14 років.

11 березня продовжувалися пошукові роботи та ліквідація наслідків ворожого бомбардування. Тоді авіабомба влучила у двоповерховий житловий будинок, розташований у селищі Слобожанське на вулиці Центральній.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації спалахів вогню та розбирання завалів зруйнованих будівель. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, які не розірвалися.

Рятувальники перевірили близько 40 адрес, де перебували спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети. Загалом залучили 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 бійців ДСНС.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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