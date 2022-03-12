В Николаеве русские военные обстреляли онкологическую больницу.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава областного управления здравоохранения Максим Безносенко.

По его словам, в этом медучреждении лечат онкобольных со всей Николаевской области.

Он подчеркнул, что, если Россия видит в онкологических больных равного себе противника, то это означает, что РФ в агонии.

– Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных. Как только эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области. Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии, – написал Максим Безносенко.

По его словам, здание больницы сильно не пострадало.

Напомним, что российская армия нанесла авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе.

Погибли три человека, среди них – маленькая девочка. Еще 17 человек – это дети, женщины и врачи – получили ранения.

Фото: Максим Безносенко