У Миколаєві російські військові обстріляли онкологічну лікарню.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова обласного управління охорони здоров’я Максим Безносенко.
За його словами, у цьому медзакладі лікують онкохворих зі всієї Миколаївської області.
Він наголосив, що, якщо вже Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, то це означає, що РФ в агонії.
– Нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії,– написав Максим Безносенко.
За його словами, будівля лікарні сильно не постраждала.
Нагадаємо, що російська армія нанесла авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку у Маріуполі.
Загинуло троє людей, серед них – маленька дівчинка. Ще 17 осіб – це діти, жінки та лікарі – дістали поранення.
Фото: Максим Безносенко