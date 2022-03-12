У Миколаєві російські військові обстріляли онкологічну лікарню.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова обласного управління охорони здоров’я Максим Безносенко.

За його словами, у цьому медзакладі лікують онкохворих зі всієї Миколаївської області.

Він наголосив, що, якщо вже Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, то це означає, що РФ в агонії.

– Нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії,– написав Максим Безносенко.

За його словами, будівля лікарні сильно не постраждала.

Нагадаємо, що російська армія нанесла авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку у Маріуполі.

Загинуло троє людей, серед них – маленька дівчинка. Ще 17 осіб – це діти, жінки та лікарі – дістали поранення.

Фото: Максим Безносенко