Харьковскую область 14 марта оккупанты обстреляли Искандерами с территории РФ. В частности, под обстрел попали жилые массивы Харькова, Чугуева, Изюма и Дергачей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

— Оккупанты продолжают наносить удары по жилым массивам Харькова, уничтожают исторический центр. Продолжаются обстрелы в Чугуеве, Изюме, Дергачах. Сегодня враг наносил удары, в том числе ракетными комплексами Искандер. По информации Штаба обороны, атаковал с территории России, — отметил Синегубов.

Он добавил, что украинские военные не пускают врага в город и совершают контрнаступательные операции по области.

— Как только услышите сирену – прячьтесь в укрытие! Мы все привыкаем к взрывам, с приходом весны начинаем чаще выходить на улицу. Но враг цинично атакует гражданскую инфраструктуру, — написал Синегубов.

Также он попросил жителей региона информировать правоохранителей относительно подозрительных людей и мародеров.

РФ со своей территории обстреляла Харьковщину с Искандеров / 6 фотографий