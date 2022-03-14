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Факты / Происшествия

В Харькове российские военные нанесли авиаудар по жилому дому

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Харькове российские военные нанесли авиаудар по жилому дому

14 марта российские военные нанесли авиаудар по центру Харькова. Поврежден четырехэтажный жилой дом.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят поисковые работы.

На месте авиаудара работают 22 спасателя и 5 единиц техники.

Российские захватчики цинично обстреливают в Украине не только военные объекты, но и жилые кварталы, больницы, садики, школы.

При попытке штурма Харькова путинские захватчики получали команду стрелять в гражданских жителей и детей. Об этом сообщили в СБУ после успешного перехвата разговора двух военнослужащих РФ.

Также перехваченный разговор подтверждает информацию о том, что из 2 тыс. боевиков так называемой ЛНР, которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25 человек.

Утром 14 марта российские войска обстреляли жилой дом в Киеве на Оболони и завод Антонов в Святошинском районе столицы. В результате обстрела дома в Киеве на Оболони один человек погиб.

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