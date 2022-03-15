Харківську область 14 березня окупанти обстріляли Іскандерами із території РФ. Зокрема, під обстріл потрапили житлові масиви Харкова, Чугуєва, Ізюма та Дергачів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

– Окупанти продовжують завдавати ударів по житлових масивах Харкова, знищують історичний центр. Триває обстріл у Чугуєві, Ізюмі, Дергачах. Сьогодні ворог завдав ударів, зокрема ракетними комплексами Іскандер. За інформацією Штабу оборони, атакував із території Росії, – зазначив Синегубов.

Він додав, що українські військові не пускають ворога в місто і здійснюють контрнаступні операції в області.

– Щойно почуєте сирену – ховайтеся в укриття! Ми всі звикаємо до вибухів, з настанням весни починаємо частіше виходити на вулицю. Але ворог цинічно атакує громадянську інфраструктуру, – написав Синегубов.

Також він попросив мешканців регіону інформувати правоохоронців щодо підозрілих людей та мародерів.

РФ зі своєї території обстріляла Харківщину з Іскандерів / 6 фотографий