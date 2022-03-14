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Факты / Происшествия

Российские войска взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС

Юля Захарченко редактор ленты
Российские войска взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС

Российско-оккупационные войска взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле развалин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.

Государственное предприятие Энергоатом подчеркнуло, что российская армия планирует дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы.

– Во время взрывов персонал покидал рабочие места. Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ? — спросили в Энергоатоме.

Сейчас неизвестно, изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, отметили в Энергоатоме.

Российско-оккупационные войска захватили Запорожскую атомную электростанцию. Они планировали начать так называемую “утилизацию” боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Российская армия использует территорию Запорожской атомной электростанции как свою военную базу.

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