В Киеве в Оболонском районе российско-оккупационные войска совершили ракетный обстрел жилого дома. Правоохранители приступили к расследованию преступления.

По данным Офиса генерального прокурора, предварительно в результате обстрела погиб один человек и еще 10 жителей пострадали.

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Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Утром 14 марта Вооруженные силы России запустили ракету в жилой квартал Киева. Снаряд попал в 9-этажный жилой дом на Оболони.

Частично разрушены несколько этажей здания, квартиры внутри дома на Оболони загорелись. По предварительным данным, один человек умер и еще 10 граждан пострадали.

Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому количество погибших и пострадавших может измениться.

Источник : Офис генпрокурора

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