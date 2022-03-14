Взрыв жилого дома в Киеве на Оболони: начато уголовное производство
В Киеве в Оболонском районе российско-оккупационные войска совершили ракетный обстрел жилого дома. Правоохранители приступили к расследованию преступления.
По данным Офиса генерального прокурора, предварительно в результате обстрела погиб один человек и еще 10 жителей пострадали.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Утром 14 марта Вооруженные силы России запустили ракету в жилой квартал Киева. Снаряд попал в 9-этажный жилой дом на Оболони.
Частично разрушены несколько этажей здания, квартиры внутри дома на Оболони загорелись. По предварительным данным, один человек умер и еще 10 граждан пострадали.
Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому количество погибших и пострадавших может измениться.